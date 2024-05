मजबूरी में पुराने हेलीकॉप्टर में सवारी कर रहे थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, पहले भी हो चुकी हैं विमान दुर्घटनाएं, जानें

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 21, 2024 11:46 AM

इब्राहिम रायसी संयुक्त राज्य अमेरिका निर्मित, दो-ब्लेड वाले बेल 212 हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे। ये हेलीकॉप्टर दशकों पुराना था।