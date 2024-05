ब्लॉग: शहादत ने किया था आतंकवाद के प्रति जागरूक

By रमेश ठाकुर | Published: May 21, 2024 10:43 AM

Next

21 मई 1991 को श्रीपेरंबुदूर में ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम’ की महिला सदस्य ने मानव बम बनकर राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। उसके बाद से हर साल 21 मई को ‘राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस’ के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई।

फाइल फोटो