JSW Cement Rajasthan: 3000 करोड़ निवेश, 1000 से अधिक रोजगार, राजस्थान में इस कंपनी ने दे दी सौगात

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 21, 2024 11:44 AM

JSW Cement Rajasthan: जेएसडब्ल्यू समूह का हिस्सा जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने एक बयान में कहा, नई सुविधा में 33 लाख टन प्रति वर्ष तक की ‘क्लिंकराइजेशन’ इकाई और 25 लाख टन प्रति वर्ष तक की ‘ग्राइंडिंग’ इकाई शामिल है।

सांकेतिक फोटो