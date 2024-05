Iran aviation crisis: अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बर्बाद हो रही है ईरान की एयरलाइंस, पुराने विमान उड़ाने पर मजबूर, जानें विस्तार से

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 21, 2024 11:35 AM

Next

1979 में प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ ही समय बाद, सरकार द्वारा नए विमानों का आयात करने में असमर्थ होने के कारण ईरान का विमानन क्षेत्र विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। 1980, 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में ईरान को घातक विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि का सामना करना पड़ा।