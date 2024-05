Katrina-Vicky In London: क्या प्रेग्रेंट हैं कैटरीना कैफ? पति संग लंदन घूम रही एक्ट्रेस की फोटो वायरल

Katrina-Vicky In London: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ लाइमलाइट से दूर अपने पति विक्की कौशल के साथ लंदन में छुट्टियां इन्जॉय कर रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर कपल की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है जो अब तेजी से वायरल हो रही है। कैटरीना और विक्की की लंदन से कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें से एक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जिसमें विक्की और कैटरीना को सर्दियों की पोशाक पहने हुए लंदन की सड़कों पर घूमते हुए दिखाया गया था।

विक्की कैटरीना के साथ फुटपाथ पर चलते नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है, “बॉलीवुड के विनम्र पावर कपल #KatrinaKaif और #VickyKaushal लंदन के बेकर स्ट्रीट में टहल रहे हैं। विक्की स्पष्ट रूप से एक सज्जन व्यक्ति है, क्योंकि वह अपना हाथ उसके बगल में सुरक्षात्मक रूप से रखता है। यह कल किताबों की दुकान पर उनसे मुलाकात के बाद की बात है।''

The humble Bollywood power couple #KatrinaKaif & #VickyKaushal taking a stroll in Baker Street, London. Vicky is a gentleman clearly, as he holds his hand protectively by her side. This was post bumping into them at the bookstore yesterday. pic.twitter.com/7OUXCVaL9E