World Para Athletic Championships: 2003 में ट्रक कैब पर और व्हीलचेयर पर आकर सपने टूटे, लेकिन 2024 में 20.12 मीटर का थ्रो फेंककर रचा इतिहास और जीत लिया गोल्ड

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 21, 2024 11:25 AM

World Para Athletic Championships 2024: भारत की एकता भयान ने सत्र का सर्वश्रेष्ठ 20 . 12 मीटर का थ्रो फेंककर विश्व पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप में महिलाओं की एफ51 क्लब थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।

photo-ani