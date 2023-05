जी7 सम्मेलन: पीएम मोदी ने पहनी बोतलों की रिसाइकिल से बनी जैकेट, पूरी दुनिया को दिया पर्यावरण का संदेश, देखें फोटो

Highlights अपनी जापान की यात्रा को पूरी करने के बाद पीएम मोदी वहां से रवाना हो गए है। वे रविवार को पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हुए हैं। जी7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने रिसाइकिल मटेरियल से बने कपड़े पहने थे जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है।

टोक्यो: पीएम मोदी जापान के दौरे के बाद अब पापुआ न्यू गिनी रवाना हो गए है। ऐसे में जब वे जापान के दौरे पर थे वे अपने कपड़ों के जरिए पर्यावरण का संदेश दिया है और इस दौरान वे रिसाइकिल किए गए कपड़े पहने थे। जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी ने जी7 सम्मेलन में हिस्सा लेते वक्त एक ऐसी जैकेट पहन रखी थी जो आम कपड़े से बना हुआ नहीं था बल्कि वह एक रिसाइकिल की गई मटेरियल से बना हुआ था।

अपनी जापान की यात्रा पर प्रधानमंत्री ने रिसाइकिल की गई मटेरियल से बने जैकेट को इस्तेमाल किया है और इससे पूरी दुनिया को सस्टेनिबिलिटी का संदेश भी दिया है। बता दें पीएम मोदी जापान की यात्रा के बाद तीन देशों के अपने दौरे के दूसरे चरण के तहत रविवार को वे पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए है।

बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने जो जैकेट पहना हुआ था उसे रिसाइकिल की गई मटेरियल से बनाया गया था। ऐसे में इस जैकेट को तैयार करने के लिए कई बोतलों को जमा किया गया है और फिर उन्हें कुचलकर उसे पिघलाया गया है। इसके बाद उसमें रंग मिलाया गया और फिर उसे सूत का शक्ल दिया गया है। ऐसे में इस सूत से बनी बिना बाह वाले जैकेट को पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में पहना हुआ है।

