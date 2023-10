नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे, शाम 5 बजे मीनार-ए-पाकिस्तान पहुंचेंगे

Highlights नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौटे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है नवाज शरीफ ने कहा कि वह वापसी करके खुश हैं

Nawaz Sharif returns to Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चिकित्सा उपचार के लिए आत्म-निर्वासन में चार साल बिताने के बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौट आए। हवाई अड्डे पर शरीफ के स्वागत के लिए पूर्व कानून मंत्री सीनेटर आजम तरार पार्टी नेताओं सहित मौजूद रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो 73 वर्षीय नेता विशेष विमान ‘‘उम्मीद-ए-पाकिस्तान’’ से दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मित्र थे।

Former PM and Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) supremo Nawaz Sharif returns to Islamabad after four years, says Pakistan's Samaa TV.



(file photo) pic.twitter.com/ew1yf2HVnR