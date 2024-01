पीएम मोदी पर मंत्री शिउना की 'अपमानजनक' टिप्पणी के बाद मालदीव सरकार ने दी सफाई, कहा, 'कार्रवाई करने से हिचकिचाएंगे नहीं'

Highlights मालदीव सरकार ने बयान जारी कर पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मंत्री शिउना की टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट किया मंत्री की विवादित टिप्पणी के बाद मालदीव ने भारत से पर्यटकों की संख्या रद्द होने में अचानक वृद्धि देखी सरकार ने कहा कि वे ऐसी "अपमानजनक टिप्पणी" करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगी

नई दिल्ली: मालदीव सरकार ने रविवार को एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मंत्री शिउना की टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट किया है। मालदीव सरकार, जिसने भारत से पर्यटकों की संख्या रद्द होने में अचानक वृद्धि देखी, ने कहा कि वे ऐसी "अपमानजनक टिप्पणी" करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे।

पड़ोसी मुल्क द्वारा जारी किए गए बयान में लिखा है, "मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। ये राय व्यक्तिगत हैं और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं...इसके अलावा, सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसा करेंगे। ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे।”

मालदीव की युवा अधिकारिता उप मंत्री मरियम शिउना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। शिउना की पोस्ट - जिसे अब हटा दिया गया है - में पीएम मोदी की हाल की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें थीं। पीएम मोदी ने 2 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया और स्नॉर्कलिंग में हाथ आजमाने के बाद एक 'रोमांचक अनुभव' सहित कई तस्वीरें साझा कीं।

Government of Maldives issues statement - "The Government of Maldives is aware of derogatory remarks on social media platforms against foreign leaders and high-ranking individuals. These opinions are personal and do not represent the views of the Government of… pic.twitter.com/RQfKDb2wYF