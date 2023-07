ASEAN Regional Forum Jakarta: फैंसी शर्ट्स में दिखे जयशंकर और ब्लिंकन, यूजर्स ने हॉलीवुड एक्टर्स से की बराबरी

Highlights आसियान क्षेत्रीय मंच के दौरान जयशंकर और ब्लिंकन ने मुलाकात की है। जकार्ता में हुए यह मुलाकात किसी और बात के लिए चर्चा में है। जयशंकर द्वारा शेयर किए गए फोटो को देख यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Viral Video: जकार्ता में आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) के मंच पर भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। इस दौरान जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों पर नई दिल्ली की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला है। लेकिन इनकी मुलाकात से ज्यादा इन नेताओं द्वारा पहने गए शर्ट्स की काफी चर्चा हो रही है।

दरअसल इस दौरान ब्लिंकन और जयशंकर को फैंसी शर्ट्स पहने हुए देखा गया है। ऐसे में दोनों नेताओं का फोटो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर रिएक्शन्स भी दिया है। वे ब्लिंकन और जयशंकर के फैंसी शर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे है।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें वे अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ बात करते हुए नजर आर रहे है। इन दोनों नेताओं को एक अलग ही लुक में देखा गया है। उन्होंने ट्वीट के साथ एक कैप्शन भी लिखा है जिसमें वह यूक्रेन, म्यांमार और इंडो-पैसिफिक जैसे विषयों पर चर्चा करने की बात कही है।

Pleasure to meet @SecBlinken.



Followed up on PM @narendramodi’s recent visit to the US. Also exchanged views on Ukraine, Myanmar and Indo-Pacific. pic.twitter.com/rFVUJ6aO6h