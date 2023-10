Watch: हाथों में राइफल लिए इजरायली बच्चों की देखभाल करते दिखें हमास आतंकी, डरे-सहमे दिखें मासूम

Israel-Hamas War: इजरायल पर हमला करने वाले हमास आतंकियों द्वारा एक नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें अगवा किए इजरायली बच्चे नजर आ रहे हैं। वीडियो में हमास आतंकी इजरायली बच्चों की देखभाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान उनके हाथों में बंदूके और हथियार है। खौफनाक वीडियो में सहमे हुए मासूम डर से रो रहे और आतंकी उन्हें संभाल रहे हैं।

गौरतलब है कि वीडियो शुक्रवार को जारी किया गया है। फुटेज में हमास के आतंकवादियों को छलावरण पोशाक पहने और गर्दन तक हथियारों से लैस बच्चों और बच्चों की देखभाल करते हुए दिखाया गया है। उनमें से एक को एक बच्चे के जूते के फीते बांधते हुए देखा जाता है, जबकि दूसरा एक बच्चे को पालने में झुलाते हुए देखा जाता है।

वीडियो में आतंकवादियों में से एक को अरबी में बात करते हुए और एक बच्चे को पानी पीने से पहले "बिस्मिल्लाह" कहने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। गुरुवार को, इजरायली सरकार ने मृत शिशुओं की ग्राफिक छवियां जारी कीं, जिसमें कहा गया कि उन्हें हमास के आतंकवादियों ने मार डाला था।

Rifles in hand, #Hamas terrorists cradle, give water to Israeli kids

In the footage, one of the Hamas terrorists is seen tying the shoelaces of a toddler, while another is seen with a child in his lap...#NFFpic.twitter.com/SASC0tEi6v