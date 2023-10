Israel-Hamas War: हमास के हमले में मारी गई जर्मन टैटू आर्टिस्ट, घटना की जानकारी उनकी बहन ने इंस्टाग्राम पर दी

Highlights जर्मन टैटू आर्टिस्ट हमास आतंकवादियों के द्वारा मारी गई आर्टिस्ट का अपहरण कर हमास आतंकवादी उन्हें गाजा पट्टी ले गए थे लेकिन, तब उसकी मां ने कहा था बेटी अभी जिंदा है और अब बहन ने उसकी मृत्यु की पुष्टि कर दी है

नई दिल्ली: इजराय हमास के हमले में जर्मन टैटू आर्टिस्ट शनि लौक मारी गई, वह मात्र 22 साल की थी और इस बात की जानकारी उनकी बहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइट 'इंस्टाग्राम' के जरिए दी है।

लौक ने इस बात की जानकारी देते हुए इसकी पुष्टि की है। बता दें कि हमास ने जब शुरुआती हमला 7 अक्टूबर को किया था, तभी यह घटना घटी। हुआ ये की लौक को हमास आतंकवादी ट्रक के जरिए गाजा पट्टी ले गए। इसका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो गया।

वीडियो से जो फुटेज बाहर आईं थी, उसके आधार पर आर्टिस्ट की मां ने कहा था कि वो अभी जिंदा है। यह आभास उन्हें वीडियो के आधार पर हुआ था।

JUST IN - German Hamas hostage: family announces the death of Shani Louk on Instagram — BILD pic.twitter.com/kIqNdCPmdQ