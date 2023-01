इजरायल ने गाजा पट्टी पर किया हवाई हमला, रॉकेट दागे जाने पर की जवाबी कार्रवाई

Highlights इजरायल ने फिलिस्तीन की ओर से रॉकेट दागे जाने पर की जवाबी कार्रवाई। इजरायल ने गाजा पट्टी पर किया हवाई हमला। हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है।

यरुशलम: इजरायल और फिलिस्तीन के बीच वर्षों से जारी संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को इजरायल के सैनिकों ने फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए रॉकेट के जवाब में एयर स्ट्राइक की है। इजरायल हवाई हमले के द्वारा फिलिस्तीन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की फिराक में है।

हालांकि, अभी तक दोनों पक्षों की ओर से किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि गाजा की ओर से इजरायल पर रॉकेट से हमला किया जा रहा है, जिसे नाकाम करते हुए इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की है।

Israel launches air strikes on Gaza Strip in response to rocket fire



