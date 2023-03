दलाई लामा द्वारा 8 साल का अमेरिकी मंगोलियाई बच्चा बनाया गया बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु, वायरल हुई तस्वीरें, जानें कौन है यह लड़का

Highlights दलाई लामा ने एक बच्चे को बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा धर्मगुरु के रूप में नामित किया है। यह बच्चा एक अमेरिकी मंगोलियाई लड़का है जिसकी दलाई लामा के संग तस्वीरें वायरल हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे को दलाई लामा मंदिर में रीति-रिवाजों के तहत उसके माता-पिता के समक्ष गद्दी पर बिठाया गया है।

ल्हासा: तिब्बत के बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने एक आठ साल के बच्चे को आध्यात्मिक नेता के अवतार के रूप में नामित किया है। यह बच्चा अमेरिका में जन्मा एक मंगोलियाई लड़का है जिसको नामित इसी महीने किया गया है। जानकारी के अनुसार, इस बच्चे को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरे सबसे खास नेता के रूप में मान्यता दी गई है।

सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में यह देखा गया है कि 87 साल के दलाई लामा से एक बच्चा लाल मास्क और कपड़ा पहने हुए उनसे मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे में इस लड़के को दलाई लामा द्वारा 10वें खालखा जेट्सन धम्पा रिनपोछे के रूप में मान्यता दी गई है। दावा यह भी है कि इसी महीने के शुरुआत में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में दलाई लामा ने इस बच्चे को 10 वें खालखा जेटसन धम्पा रिनपोछे का पुनर्जन्म बताया है।

जानकारी के अनुसार, यह बच्चा जो दलाई लामा के संग दिख रहा है वह एक आठ साल का अमेरिका में जन्मे मंगोलियाई बच्चा है। बताया जा रहा है कि इसी महीने के शुरुआत में धर्मशाला में आयोजित हुए एक कार्यकर्म में दलाई लामा द्वारा इस बच्चे को बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे बड़े धर्मगुरु के रूप में माना गया है। ऐसे में दलाई लामा मंदिर में रीति-रिवाजों के तहत इस बच्चे को उसके माता पिता के सामने गद्दी पर बैठाया गया है।

China on edge as Mongolian boy is hailed as new Buddhist lama - #DalaiLama names US-born Mongolian boy as 3rd highest spiritual leader



The Dalai Lama (87) was pictured with the boy during a ceremony recognising him as the 10th Khalkha Jetsun Dhampa Rinpoche earlier this month… pic.twitter.com/HZ3Z47lM70