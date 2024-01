TV programme in Kerala: दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम पर सीधा प्रसारण, बेहोश होकर गिरे विशेषज्ञ, नहीं बचे, देखें वीडियो

Highlights घटना दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम के दौरान शाम लगभग साढ़े छह बजे हुई। अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। बेहोश होकर गिरने से एक कृषि विशेषज्ञ की मौत हो गई।

TV programme in Kerala: केरल में यहां दूरदर्शन के स्टूडियो में एक सीधे प्रसारण के दौरान शुक्रवार को अचानक बेहोश होकर गिरने से एक कृषि विशेषज्ञ की मौत हो गई।

Dr Ani S Das, Executive Director of the Centre for Bioresources and Agricultural Services collapses and dies during a Doordarshan programme. #obituary #Kerala https://t.co/rcq8FXJu3H

पुलिस ने यह जानकारी दी। चैनल के सूत्रों ने बताया कि केरल कृषि विश्वविद्यालय में निदेशक रहे डॉ. ए. एस. दास, (59) चैनल पर एक कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के दौरान बेहोश हो गए। चैनल के सूत्रों ने बताया कि यह घटना दूरदर्शन के कृषि दर्शन कार्यक्रम के दौरान शाम लगभग साढ़े छह बजे हुई। अधिकारियों ने बताया कि दास को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

Dr Ani S Das, (59), who was the Director, Planning, at the Kerala Agricultural University, was an expert who occasionally appeared on the…