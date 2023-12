Viral Video: नहीं देखा होगा कभी ऐसा सेंटा! मरीजों के बीच पहुंचे सेंटा ने किया जबरदस्त डांस, दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल

Viral Video: ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार क्रिसमस बस एक दिन बाद आने वाला है। क्रिसमस भले ही ईसाई धर्म का त्योहार है लेकिन इसे दुनिया के कई देशों में लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। खुशियों का प्रतीक इस त्योहार को लेकर भारत में तैयारियां जोरो-शोरो पर है। इस बीच, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सेंटा की ड्रेस पहनकर त्योहार मना रहे हैं।

इसी तरह का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें अस्पताल के भीतर सेंटा ने आकर मरीजों को खुश कर दिया। गिफ्ट बांटने वाला सेंटा खुशी का प्रतीक है जिसके आने पर बच्चे-बड़े सभी खुश हो जाते हैं। क्रिसमस कैरोल गाने पर नाचता हुआ यह सेंटा जैसे ही अस्पताल परिसर में पहुंचा वह मरीजों के लिए किसी हीरो की तरह नजर आया। जो बीमार लोगों को खुशी बांटने का काम कर रहा है।

गौरतलब है कि यह पूरी घटना असम में गुवाहाटी के अपोलो अस्पताल में घटी। वीडियो में क्रिसमस टोपी पहने कर्मचारी अस्पताल में गैर-गंभीर मरीजों के साथ नाचते-गाते नजर आ रहे हैं। मरीजों को इस खूबसूरत आश्चर्य का आनंद लेते देखा गया। शेयर किए जाने के बाद से ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

#WATCH | Guwahati, Assam: As Christmas is just around the corner, staff, especially the Nursing team at Apollo Hospitals Guwahati celebrated Christmas with decorations and Carol singing at non-critical patient areas. Many moderately ill patients enjoyed the carol singing and… pic.twitter.com/PDTTCUQxXN