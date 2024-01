Viral Video: फ्लाइट में हुआ जूतम पैजार, दिल्ली-गोवा फ्लाइट में देरी को लेकर इंडिगो यात्री ने किया पायलट पर हमला

Highlights दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में मची अफरा-तफरी, यात्री ने किया पायलट पर हमला पायलट उस समय हमले का शिकार हुआ, जब वो विमान उड़ान में हो रही देरी की घोषणा कर रहा था यात्री द्वारा पायलट पर किये गये हमले की वारदात दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट में हुई

नई दिल्ली: दिल्ली में घने कोहरे और ठंड की वजह से देरी से चल रही या रद्द हो रही उड़ानों के कारण सफर करने वाले यात्रियों में को खासी परेशानी हो रही है। इस बीच एक परेशान करने वाली घटना इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान में बीते रविवार को उस समय दर्ज की गई, जब विमान में सवार एक यात्री ने तनाव और गुस्से के कारण पायलट पर उस वक्त हमला कर दिया, जब वह विमान के उड़ान में हो रही देरी की घोषणा कर रहा था।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार दिल्ली से गोवा की फ्लाइट में हुई घटना का एक वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पीले रंग की हुडी में एक गुस्साया यात्री पायलट की ओर दौड़ता और उसे कथिततौर पर थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है।

A passenger punched an Indigo capt in the aircraft as he was making delay announcement. The guy ran up from the last row and punched the new Capt who replaced the previous crew who crossed FDTL. Unbelievable ! @DGCAIndia@MoCA_GoIpic.twitter.com/SkdlpWbaDd