लखनऊ: लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में हिंसा के बाद सुर्खियों में आये केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) नेता राकेश सिंह टिकैत को ‘‘दो कौड़ी का’’ बताते हुए नजर आ रहे हैं।

तिकोनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ की बर्खास्तगी समेत विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने गत बृहस्पतिवार को सुबह से राजापुर मंडी समिति परिसर में 75 घंटे लंबा धरना आयोजित किया था। इसमें राकेश टिकैत भी शामिल हुए थे।

टिकैत ने धरना प्रदर्शन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि तिकोनिया कांड को लेकर ‘टेनी’ की बर्खास्तगी के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कानून भी किसानों का एक बड़ा मुद्दा है।

सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहे वीडियो में अजय कुमार मिश्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ''आपने मुझे जो ताकत दी है, उससे मुझे आत्‍मविश्‍वास आया है और मैं यही कहूंगा कि आप मुझे इसी तरह की ताकत देते रहिए...आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत आएं....., मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्‍छी तरह जानता हूं, दो कौड़ी का आदमी है।''

टिकैत पर अपने प्रहार को और तेज करते हुए ‘टेनी’ ने कहा, ''इसको हम लोगों ने देखा है, दो बार चुनाव लड़ा और दोनों बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इस तरह के लोगों को मैं जवाब नहीं देता।’’

