Assam HS Result 2024: इस तारीख को बोर्ड कर सकता है 12वीं के जारी रिजल्ट, यहां देखें कैसे करना होगा चेक

By आकाश चौरसिया | Published: May 4, 2024 11:49 AM

Assam HS Result 2024: असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही इस तारीख को रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। लेकिन अभी छात्रों को अपने नतीजों को देखने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की।

