पीएम मोदी की विदाई करने के लिए हम बिल्कुल फीट हो चुके हैं, दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा, देखें वीडियो

पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव गुरुवार को पटना से दिल्ली चले गए। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मिडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बिहार आने से भाजपा को चिंता बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं अपने अनोखे अंदाज के लिए प्रसिद्ध लालू ने उसी शैली में दोहराया कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष तैयार है।

#WATCH | When asked about the PM face from Opposition & his earlier advice to Rahul Gandhi to get married, RJD chief Lalu Prasad Yadav says, "Whoever becomes the PM should not be without a wife. Staying at PM residence without a wife is wrong. This should be done away with..,"… pic.twitter.com/uh0dnzyoJk — ANI (@ANI) July 6, 2023

नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारी करने के लिए हम बिल्कुल फीट हो चुके हैं। लालू ने कहा कि अपना ब्लड टेस्ट कराने में दिल्ली जा रहा हूं क्योंकि यह जांच दिल्ली में ही होता है। यह जांच कराने के बाद लौट कर आऊंगा और फिर विपक्षी एकता की बैठक में सम्मिलित होने जाऊंगा। राजद प्रमुख ने कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी का विदाई तय है।

#WATCH | On Ajit Pawar's "retirement" remark for Sharad Pawar, RJD chief Lalu Prasad Yadav says, "Will he retire just because he says? Does an old man ever retire? In politics? No retirement in politics." pic.twitter.com/DRp7rMsXuD — ANI (@ANI) July 6, 2023

वो लोग कितनी भी तैयारी कर ले इस बार उनलोगों की वापसी नहीं होनी है। वहीं लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी पर चार्जशीट होने के सवाल पर कहा कि ऐसी कितनी चार्जशीट हुई है। हम लोग डरने वाले नहीं है। दरअसल, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लालू यादव जब भारत लौटे थे तब भी वे कई सप्ताह तक दिल्ली में रुके हुए थे। हालंकि कुछ सप्ताह से लालू पटना में थे।

#WATCH | RJD chief Lalu Prasad Yadav arrives in Delhi for a medical checkup.



Speaking on Opposition unity says, "People of 17 parties are uniting. Let them (BJP) say whatever they want. They will be wiped out. Sharad Pawar is a strong leader, but this is all the doing of his… pic.twitter.com/rAxKlH9Zy7 — ANI (@ANI) July 6, 2023

23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वे पूरी तरह से फिट हो गए हैं। वहीं एक दिन पहले ही लालू यादव ने राजद के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पटना में पार्टी कार्यालय में झंडोतोलन किया था। उस दौरान भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव भाजपा को हराएंगे और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे।

