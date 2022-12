ढाई महीने के बेटे को लेकर विधानसभा पहुंचीं एनसीपी विधायक, देखते रहे सभी लोग, देखें वीडियो, वायरल

Highlights लोगों की चिंताओं से संबंधित मुद्दों को उठाने का समय है। अहीर का बच्चा ढाई महीने का है।

नागपुरः नासिक जिले से एनसीपी विधायक सरोज अहीर सोमवार को अपने नवजात बच्चे के साथ नागपुर में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल हुईं। एनसीपी नेता ने सत्र में भाग लेने के महत्व पर जोर दिया और कहा, "मैं एक मां और एक जनप्रतिनिधि हूं।

पिछले ढाई साल से कोरोना महामारी के कारण यहां नागपुर में कोई विधानसभा सत्र आयोजित नहीं किया गया है। मैं अब एक मां हूं।" लेकिन अपनी बात रखने और सवाल उठाने के लिए मैं यहां अपने मतदाताओं के जवाब लेने आया हूं। नासिक की विधायक के साथ उनके परिवार के दो सदस्य और इस साल 30 सितंबर को पैदा हुआ उनका बेटा प्रशंसक भी था।

Saroj Ahire MLA from Nasik (NCP)

who have just become mother on 30th Sep 2022 and have come to participate in the State Assembly’s winter session,she carried her baby in vidhan Bhavan talking to media she said,I am mom now but to put my points &to raise questions,I am here @ANIpic.twitter.com/Ar6eFIUI7Z — Pramod Sharma (प्रमोद शर्मा) (@ipramodsharma) December 19, 2022

विधान भवन में प्रवेश करने से पहले सरोज अहिरे वाघ ने कहा कि शीतकालीन सत्र राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों और लोगों की चिंताओं से संबंधित मुद्दों को उठाने का समय है। राकांपा विधायक ने कहा, ‘‘मैं एक बच्चे की मां होने के साथ-साथ एक जनप्रतिनिधि भी हूं और अपने निर्वाचन क्षेत्र की चिंताओं को उठाने आई हूं। मेरा परिवार मेरे साथ आया है और जब मैं सदन में रहूंगी तो वे बच्चे की देखभाल करेंगे।’’

अहीर का बच्चा ढाई महीने का है। एनसीपी विधायक ने 30 सितंबर को एक बच्चे को जन्म दिया और मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए देखा गया। नागपुर शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ और सदस्यों के लिए डिज़ाइन किए गए एक नए ऐप के साथ अधिक हाई-टेक सत्र देखे गए।

इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को विधानसभा में कर्नाटक से लगी सीमा के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, "पहली बार, केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अंतर-राज्यीय सीमा विवाद में मध्यस्थता की है। अब इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें सीमावर्ती निवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए।"

Photo of the day: NCP MLA Saroj Ahir from Deolali in Nasik district attends Maharashtra state assembly winter session in Nagpur wid her 2.5 month old baby. She does not want to miss the session cos it’s right platform to raise & resolve the constituency issues. @NewIndianXpresspic.twitter.com/05ZkA2nYD0 — Sudhir Suryawanshi (@ss_suryawanshi) December 19, 2022

NCP MLA from Nashik, reached the Vidhan Bhawan carrying her two and half month old child. She will be attending the winter session of the Maharashtra assembly in Nagpur. A woman is an example of how to multitask. pic.twitter.com/ADJeyLsxXa — Singh Varun (@singhvarun) December 19, 2022

Web Title: nagpur NCP MLA Saroj Ahire reached assembly her two-and-a-half-month old son I am a mother and people's representative watch video viral