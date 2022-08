Har Ghar Tiranga: सोलापुर में उजनी बांध तिरंगे की रोशनी से जगमग, आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान, देखें वीडियो

Highlights आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर तथा दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे से किया जाएगा। पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9.30 बजे क्षेत्रीय भाषा में इसे प्रसारित करेगा।

Har Ghar Tiranga: तिरंगा झंडा नहीं बल्कि आन, बान और शान का प्रतीक है और इससे हम सब को प्रेरणा लेनी चाहिए। यह वीर भूमि है। देश को देश प्रेम के साथ जोड़ता है। देश राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत है। तिरंगे में धर्म चक्र है और धर्म चक्र का मतलब है कि यह देश कानून से चलता है।

महाराष्ट्र में अलग ही नजारा देखने को मिला। आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत, सोलापुर जिले में उजनी बांध को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया। गुजरात के सूरत की एक दुकान में तिरंगे के रंग वाली मिठाई बनाई गई हैं। जवानों के लिए 50% की आजीवन छूट भी दी जा रही है।

#WATCH | Maharashtra: As a part of #AzadiKaAmritMahotsav & #HarGharTirangaCampaign, Ujani Dam in Solapur district illuminated in tricolours



