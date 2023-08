दिल्ली: विजय चौक पर पत्रकार पर शख्स ने किया हमला, पुलिस के सामने दी धमकी; वीडियो वायरल

Highlights दिल्ली में पत्रकारों पर शख्स ने किया हमला शख्स ने पुलिस के सामने दी धमकी सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल

नई दिल्ली: सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी घटना को कुछ ही मिनट लगते हैं और वह वायरल हो जाता है। समाज में कोई घटना हो या कोई राजनीतिक हलचल इंटरनेट की दुनिया में ये तेजी से वायरल होता है।

ऐसा ही एक वीडियो मंगलवार को सामने आया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब चर्चा में है। यह वीडियो दिल्ली के संसद भवन के बाहर विजय चौक का बताया जा रहा है जिसमें एक शख्स खुलेआम पत्रकारों को धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है।

फ्रि प्रेंस जनरल की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि एक शख्स ने मीडियाकर्मियों के ऊपर हमला किया और उन्हें धमकी दी। इस दौरान वीडियो में देखा जा सकता है कि वहां पुलिस भी है इसके बावजूद शख्स खुलेआम धमकी दे रहा है।

#DelhiPolice detains a suspicious person at media stand in Vijay Chowk opposite #ParliamentHouse. This person is openly telling the media people – today I have left, remember the name, I will return and then I will chop.#ManipurHorror#Nuh#NuhViolence#Mewat#Haryanaviolencepic.twitter.com/eewFB5jgnc