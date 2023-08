वायरल वीडियो: रुद्रप्रयाग में भरभराकर ढह गया तीन मंजिला मकान, सामने आया भयानक वीडियो, देखिए

Highlights उत्तराखंड में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है भारी बारिश के बीच एक भयानक वीडियो सामने आया तीन मंजिला होटल ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढह गया

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है। इसी दौरान रुद्रप्रयाग में मंगलवार सुबह भारी बारिश के बीच एक भयानक वीडियो सामने आया। भारी बारिश के बीच एक तीन मंजिला होटल ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

3-storey hotel collapses in Rampur, Rudraprayag, Uttarakhand. The hotel is located on the Kedarnath Yatra route, before Sitapur. No casualties reported, but hotel severely damaged.#kedarnath#sitapur#rampur#rudraprayg#uttrakhandpic.twitter.com/PRwtiKDNdL