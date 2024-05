Lok Sabha Elections 2024: "आपका हर वोट अमेठी के विकास को नई दिशा देगा", स्मृति ईरानी ने संसदीय क्षेत्र के लोगों से वोट डालने की अपील की

Published: May 20, 2024

भाजपा सांसद और अमेठी लोकसभा सीट से उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए मतदान में अपना वोट डाला और अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।