Lok Sabha Elections 2024: "वोटिंग जाति से ऊपर उठकर हो रही है, भाजपा को यूपी और बिहार में यादवों ने भी वोट दिया है". अमित शाह ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 20, 2024 08:25 AM

अमित शाह ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद वो चिंतित था, लेकिन जब तीसरे चरण का मतदान शुरू हुआ, तो मुझे पता चला कि विपक्ष के मतदाता दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे इस बात से निराश थे कि परिणाम पहले से ही चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैष