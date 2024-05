दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक से बचने के लिए जारी की एडवाइजरी, जानिए किन रूट्स पर रहेगा असर

By मनाली रस्तोगी | Published: May 20, 2024 10:19 AM

अधिकारियों ने घोषणा की है कि आज विशेष यातायात व्यवस्था के कारण कुछ सड़कों पर शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच यातायात बाधित रहेगा।

