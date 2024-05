Indian Premier League IPL 2024: 70 मैच, 14 शतक, 829 विकेट, 2071 चौके और 1208 छक्के, लीग चरण खत्म, 21 मई से प्लेऑफ मुकाबले, 26 मई को फाइनल, जानें अपडेट

Highlights Indian Premier League IPL 2024: 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हुई। Indian Premier League IPL 2024: 19 मई को अंतिम लीग मैच खेला गया। Indian Premier League IPL 2024: 21 मई को प्लेऑफ मुकाबले शुरू हो रहे हैं।

Indian Premier League IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League IPL 2024) लीग मैच समाप्त हो गया। इस दौरान जमकर चौके और छक्के लगे। कई रिकॉर्ड टूटे और कई नए बने। 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हुई और 19 मई को अंतिम लीग मैच खेला गया। हालांकि फैंस को निराश होना पड़ा और अंतिम मैच में चौके और छक्के की बारिश नहीं हुई। बारिश के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और राजस्थान रॉयल्स के बीच रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) लीग मैच टॉस होने के बाद रद्द करना पड़ा।

A total of 7️⃣0️⃣8️⃣ runs & Virat Kohli's dominance continues as the leading run-scorer of #TATAIPL 2024 💯



How many more runs can he add as he gears up for the Playoffs?@imVkohlipic.twitter.com/zL4sI8bih0 — IndianPremierLeague (@IPL) May 19, 2024

His team might have been eliminated but Harshal Patel had an impressive season with the ball 👌



A total of 2️⃣4️⃣ wickets to his name as he leads the Purple Cap race 👏#TATAIPL | @HarshalPatel23pic.twitter.com/65m9eRU0UG — IndianPremierLeague (@IPL) May 19, 2024

गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में फैंस को निराश होकर जाना पड़ा। आईपीएल 2024 लीग चरण में 70 मैच खेले गए। 14 शतक लगे और 829 विकेट गिरे। इस दौरान 2071 चौके और 1208 छक्के लगे। प्लेऑफ (Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Qualifier 1) मुकाबले 21 और 22 मई से शुरू हो रहा। 24 मई को क्वालीफायर-2 खेला जाएगा। 26 मई को फाइनल (ipl Final) खेला जाएगा।

A total of 9️⃣1️⃣0️⃣ points to lead the Fantasy Chart 🫡



Sunil Narine continues his extension at the TOP 😎



इस दौरान विराट कोहली बल्ले से बॉस रहे। 14 मैच में 708 रन बना चुके हैं। गेंदबाजी में पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल का बोलबाला रहा। 14 मैच में 24 विकेट के साथ आईपीएल का समापन किया। सनराइजर्स हैदराबाद के ट्रेविस हेड 61 चौके के साथ पहले पायदान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद के ही अभिषेक शर्मा 41 छक्के साथ पहले स्थान पर है।

After 7️⃣0️⃣ matches of hard-fought cricket, a final look at the #TATAIPL 2024 Points Table 🙌



Did your favourite team qualify for the Playoffs? 🤔 pic.twitter.com/s3syDvL6KH — IndianPremierLeague (@IPL) May 19, 2024

गीली आउटफील्ड के कारण इसे सात सात ओवर का कराने का फैसला लेने के तुरंत बाद बारिश आ गयी और मैच रद्द करना पड़ा। केकेआर नौ जीत से 20 अंक लेकर पहले स्थान पर रही, उसे दो मैच रद्द होने से एक एक अंक और मिले। दिन के दोपहर के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (17 अंक) की पंजाब किंग्स पर चार विकेट की जीत के बाद संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स (17 अंक) अंक तालिका में दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसक गई थी जिससे वह इसी स्थान पर कायम रही।

सनराइजर्स हैदराबाद बेहतर रन रेट 0.414 से राजस्थान रॉयल्स (0.273) से आगे दूसरे स्थान पर रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) 14 अंक से चौथे स्थान पर रही। अब 21 मई (मंगलवार) को पहले क्वालीफायर में केकेआर का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच 22 मई को एलिमिनेटर खेला जायेगा। ये दोनों मैच अहमदाबाद में ही होंगे।