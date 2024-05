Lok Sabha Elections 2024: "वोट लोकतंत्र के लिए, प्यार और भाईचारे के लिए करें, नफरत और तानाशाही के लिए नहीं", पांचवें चरण की वोटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाताओं से कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 20, 2024 08:58 AM

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पांचवें चरण के मतदान पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे लोकतंत्र के लिए वोट करें, तानाशाही के लिए नहीं।