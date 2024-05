Lok Sabha Elections 2024: "कैसरगंज में केवल एक ही मुद्दा है और वो है बृजभूषण सिंह, आरोपों से फर्क नहीं पड़ता भाजपा को जमकर वोट मिलेगा", भाजपा सांसद ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 20, 2024 11:31 AM

बृजभूषण सिंह ने कैसरगंज लोकसभा सीट से अपने बेटे करण भूषण सिंह की जीत पर भरोसा जताते हुए कहा कि महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद भी मतदाता भाजपा को वोट करेंगे।