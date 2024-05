Narendra Modi In Odisha: 'मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है', ओडिशा की चुनावी सभा में बोले मोदी

Highlights ओडिशा में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को किया संबोधित पीएम ने कहा, 10 जून को ओडिशा में भाजपा की डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा पीूएम ने कहा, ओडिशा को विकास की रफ्तार चाहिए वो बीजेडी सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती

Narendra Modi In Odisha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ओडिशा में थे। यहां पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं गुजरात से आया हूं, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, मैं यहां जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब मैं यहां पर गरीबी देखता हूं तो मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है। उन्होंने कहा कि बीजेडी सरकार की वजह से यहां हमारी माताओं-बहनों को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है।

#WATCH | In his address to a public gathering in Odisha's Dhenkanal, PM Narendra Modi says, "'Mai Gujarat se aaya hun, mai Somnath ki dharti se aaya hun, mai Jagannath ki dharti ko pranam karne aaya hun'..." pic.twitter.com/0x7Sh8dLaq