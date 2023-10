यूपी: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार, कहा- "जो अपने पिता का नहीं हुआ, वो हमारी इज्जत क्या करेगा"

Highlights पिता की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारी क्या ही करेगा- यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा भाजपा को हराना है, तो साथ आना ही होगा हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए तारीख घोषित हुई हैं

नई दिल्ली : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने पिता की इज्जत नहीं कर पाए, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता की इज्जत क्या ही करेंगे। राय ने कहा कि जनता देख रही है कि भाजपा से कौन मिला हुआ है।

यूपी कांग्रेस चीफ ने कहा कि कई उप-चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और इसके साथ ही घोसी का चुनाव हुआ, इसके लिए पार्टी ने बिना शर्त के समर्थन किया और सपा का कैंडिडेट जीता।

वहीं, कुछ महीने पहले उत्तराखंड के बागेश्वर में भी उप-चुनाव हुए थे और सपा ने वहां से अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन भाजपा चुनाव जीती और कांग्रेस की हार हुई। इसपर कांग्रेस यूपी अध्यक्ष ने कहा, पता चल गया कि कौन भाजपा की बी-टीम के रूप में काम कर रहा है। साथ ही सपा भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है। ये उत्तराखंड में भी साबित हो गया और अभी मध्य प्रदेश में भी साबित हो जाएगा।

अजय राय के अनुसार, मध्य प्रदेश में सपा की स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन वहां भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। सपा का वहां पर एक भी विधायक नहीं रह गया है। एक ही विधायक था, वो भी भाजपा के साथ चला गया और ये वहां पर भी सपा भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर से मिलकर काम कर रही है। अगर इनकी सोच है कि भाजपा को हराना है तो प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी का सहयोग देना चाहिए।

आखिर में अजय ने कहा है कि अखिलेश यादव को जो भी कहना है उन्हें कह सकते हैं, लेकिन भाजपा को हराना है तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने आगे कहा, जब से मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ सपा ने कांग्रेस से पहले ही सात कैंडिडेट मैदान में उतार दिए। ये क्या सही बात है?

#WATCH | After alleging Congress of "betrayal" Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "If Congress didn't want to give seats (in MP), then they should have said it before. Today, SP is fighting only on seats where it has its own organisation. Now after

Madhya Pradesh, I know… pic.twitter.com/YGw4pB4LjC