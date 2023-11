UP Cabinet Meeting: अयोध्या में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक, कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी, जानें अपडेट

Highlights बैठक सरयू नदी के तट पर स्थित रामकथा मंडप में हो हुई। अयोध्या के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दी गई। पहली बार प्रयागराज में जनवरी 2019 में कैबिनेट की बैठक हुई थी।

अयोध्याः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के लिए रामकथा मंडप पहुंचने से पूर्व योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के साथी आज सुबह अयोध्या पहुंचे और हनुमान गढ़ी मंदिर गए। हनुमान गढ़ी मंदिर से सभी लोग राम मंदिर गए।

बैठक सरयू नदी के तट पर स्थित रामकथा मंडप में हो हुई। अयोध्या के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दी गई। लखनऊ से बाहर कैबिनेट की बैठक दुर्लभ आयोजन है। इससे पूर्व, पहली बार प्रयागराज में जनवरी 2019 में कैबिनेट की बैठक हुई थी।

1ः इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण गठन

2ः अयोध्या में श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी

3ः माँ पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी

4ः मुज़फ्फरनगर मे 'शुक तीर्थ विकास परिषद' के गठन को मंजूरी

5ः अयोध्या में मांझा जमथरा में 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव पास

6ः अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी

7ः हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय

8ः अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी

9ः बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व वाराणसी मे देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी

10ः प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी

11ः ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी

12ः राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी

13ः स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन कराने के प्रस्ताव

14ः शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी, अनुपूरक बजट के संबंध।

