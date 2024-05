KKR VS SRH Final Score IPL 2024: कल कौन बनेगा आईपीएल चैंपियन?, मैथ्यू हेडन और केविन पीटरसन ने कहा- ये टीम मारेगी बाजी, जानें आप किसे जीता रहे!

Highlights Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live Score IPL 2024: लीग चरण के मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत हासिल की है। Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live Score IPL 2024: कल शाम 7 बजे टॉस का आयोजन होगा। Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live Score IPL 2024: शाम 7.30 बजे से मैच की शुरुआत होगी।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, Final Live Score IPL 2024: क्रिकेट विशेषज्ञ मैथ्यू हेडन और केविन पीटरसन का मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) रविवार को होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की खिताबी भिड़ंत में अपने बेहतरीन स्पिन आक्रमण और अपने प्रतिद्वंद्वी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड की बदौलत खिताब जीतने के लिए बेहतर स्थिति में है। केकेआर ने लीग चरण के मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद पर जीत हासिल की है और इन दोनों का मानना है कि इससे रविवार को फाइनल में उसका पलड़ा भारी होगा।

हेडन ने ‘स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट लाइव’ से कहा, ‘‘मुझे पूरा भरोसा है कि केकेआर यहां जीतेगी क्योंकि उसे कुछ दिन का आराम मिल गया है। सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूती और कमजोरी को जानने से उसे मदद मिलेगी। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है और टीम अच्छी लय में है।

मुझे यह भी लगता है कि सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी लाल मिट्टी पर अंतर पैदा करेगी।’’ हेडन ने कहा, ‘‘भाग्य हमेशा खिलाड़ी की जिंदगी में थोड़ी भूमिका निभाता है, इस पर कोई सवाल नहीं है लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप मैच के दिन अपनी टीम के लिए प्रतिबद्ध हो।’’

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का भी मानना है कि केकेआर इस दफा आईपीएल खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। पीटरसन ने कहा, ‘‘मुझे अहमदाबाद में हुए मैच में सनराइजर्स की हार का तरीका पसंद नहीं आया और मुझे लगता है कि रविवार को मैच के दौरान वे बैकफुट में होंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘जिस तरीके से उन्होंने मैच खत्म किया, पैट कमिंस ने ट्रेविस हेड को गेंद दी और श्रेयस अय्यर ने बस धमाल कर दिया। इससे केकेआर का फाइनल से पहले मनोबल बढ़ेगा ही क्योंकि उन्होंने पहले ही दो दिन पहले सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था।’ पीटरसन को लगता है कि टॉस अहम भूमिका अदा करेगा लेकिन केकेआर काफी सकारात्मक मानसिकता से खेल रही है।

जिससे वह निश्चित रूप से सनराइजर्स हैदराबाद पर भारी रहेगी। टॉस की भूमिका 50-50 प्रतिशत रहेगी। ओस की संभावना पर भी विचार करना होगा और यह नहीं गिरती है तो इसके लिए तैयार रहना होगा। यह सब मानसिकता और आत्मविश्वास के बारे में है। केकेआर का पलड़ा भारी होगा, जिस तरह से खेल रहे हैं और क्वालीफायर में शानदार जीत दर्ज की। पिछले तीन से चार दिन में उनकी तैयारी चल रही है।