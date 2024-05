Saran Seat Violence: छपरा हिंसा में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के तीन अंगरक्षकों पर गाज, निलंबित

Highlights राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह को निलंबित किया गया था। सिपाही आफताब और सिपाही कृपानंदन को निलंबित कर दिया गया है। चुनाव के दिन छपरा में रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहे थे।

Saran Seat Violence: बिहार के छपरा हिंसा मामले में लालू परिवार बुरी तरह से घिरता नजर आ रहा है। इस मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि सारण से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य अपने साथ अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिले सरकारी सुरक्षाकर्मियों को लेकर घूम रही थीं। जिसके बाद उन सुरक्षाकर्मियों पर कार्रवाई जारी है। सारण एसपी गौरव मंगला की रिपोर्ट पर पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए दो और सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ राबड़ी देवी के तीन बॉडीगार्ड को अब तक निलंबित किया जा चुका है। बता दें कि इससे पहले राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह को निलंबित किया गया था। आज सिपाही आफताब और सिपाही कृपानंदन को निलंबित कर दिया गया है।

दोनों चुनाव के दिन छपरा में रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहे थे। सुरक्षाकर्मी मोहम्मद आफताब आलम (सिपाही नंबर 108) वैशाली के जिला बल में तैनात था। वहीं सिपाही कृपानंद यादव पटना बीएमपी 5 में था। सारण के एसपी से मिली रिपोर्ट के बाद पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने दोनों सिपाहियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है।

ऐसे में अब यहा जाने लगा है कि इस मामले में रोहिणी आचार्य पर भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, इस तरह की कार्रवाई के बाद रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रोहिणी ने एक्स पर दो तस्वीरें शेयर करके पूछा है कि नीतीश कुमार जी के चहेते मंत्री जी की बेटी-दामाद को किन प्रावधानों के तहत सुरक्षा की विशेष-सुविधा मुहैया है? मंत्री जी की बेटी व दामाद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी-अंगरक्षक किसके हैं? क्या मंत्री जी की बेटी व दामाद सुरक्षा-बंदोबस्त की किसी विशेष-कैटेगरी में आते हैं?

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections