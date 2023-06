यूपी: बलिया में भीषण गर्मी से 4 दिन में 54 लोगों की मौत के बाद सख्त हुआ प्रशासन, समिति कर रही है आगे की जांच

Highlights यूपी के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में है। इस कारण बलिया जिला में 4 दिनों में 54 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि स्वास्थ अधिकारियों का कहना है कि लू के कारण केवल दो लोगों की मौत हुई है।

लखनऊ: भीषण गर्मी और लू के कारण यूपी के बलिया जिले में पिछले चार दिनों में 54 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में गर्मी और लू से हुई मौत को लेकर पूरे जिले के लोगों में डर का माहौल है। हालांकि इन मौत पर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी की अलग ही राय है। उन्होंने रविवार को दावा किया है कि जिले में ‘हीट स्ट्रोक’ (लू लगने) से केवल दो लोगों की ही मौत हुई है।

उधर बलिया से विधायक और प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि गर्मियों में आमतौर पर मृत्यु दर बढ़ जाती है। ऐसे में जिले में इस तरह से हुई मौत के लिए सरकार द्वारा गठित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की दो सदस्यीय टीम ने इस संबंध में जांच भी शुरू कर दिया है।

बढ़ती गर्मी और लू के कारण मरीजों की संख्या बढ़ने पर स्वास्थ्य निदेशक डॉ. एके सिंह ने बलिया में कहा है कि इसकी जांच की जा रही है और इसके बाद ही कारणों की पुष्टि हो पाएगी। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि इलाज के लिए आने वाले अधिकांश मरीजों ने यह शिकायत की है कि उन्हें पहले सीने में दर्द हुआ था और फिर सांस लेने में तकलीफ हुई थी। यही नहीं इसके बाद उन लोगों ने बुखार होने की भी शिकायत की है। उनके अनुसार, हम यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अन्य टेस्ट करवा रहे हैं।

