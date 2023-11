Telangana Election 2023: तेलंगाना में आज वोटिंग; सीएम केसीआर की अग्नि परीक्षा, 2,290 उम्मीदवारों की किस्मत पर जनता लगाएगी मुहर

हैदराबाद:तेलंगाना में आज मतदान हो रहा है और 32.6 मिलियन की जनता 2,290 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी। तेलंगाना में कुल 119 सीटों पर गुरुवार को विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है। आज सुबह सात बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यह वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।

तेलंगाना में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है जहां सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। केसीआर मौजूदा समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह चुनाव बेहद अहम है ऐसे में वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से वह सत्ता में कायम रहे।

वहीं, बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना की कुर्सी पर राज करना चाहती है इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियों ने खास दम-खम दिखाया।

Voting begins for the #TelanganaElections2023; 2,290 candidates from 109 parties including the national and regional parties are in the fray. pic.twitter.com/hlgJXczj44