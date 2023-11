Assembly Elections 2023: तेलगाना चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका, पूर्व सांसद और अभिनेत्री विजयशांति ने फिर से कांग्रेस का थामा हाथ

Highlights भाजपा को तेलंगाना चुनाव में लगा झटका पूर्व सांसद और अभिनेत्री विजयशांति ने कांग्रेस का थामा हाथ कांग्रेस पार्टी ने उन्हें तत्काल रूप से मुख्य कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी

हैदराबाद: पूर्व सांसद और अभिनेत्री विजयशांति ने तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इससे पहले वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने बीते शुक्रवार को भाजपा से मोहभंग हो जाने के कारण कांग्रेस ज्वाइन की।

#WATCH | Telangana: Former MP and actor Vijayashanti, who resigned from the Bharatiya Janata Party recently, joined the Congress party in the presence of party president Mallikarjun Kharge, in Hyderabad yesterday pic.twitter.com/2ooQSkxkIe