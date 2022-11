ट्विटर पर क्या 'पैरोडी अकाउंट' पर होगी कार्रवाई, किए जाएंगे सस्पेंड! एलन मस्क ने दिया ये बड़ा अपडेट

Highlights पैरोडी अकाउंट है तो उस पर इस बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा सस्पेंड। एलन मस्क ने कहा कि अब पैरोडी अकाउंट सस्पेंड किए जाने से पहले कोई चेतावनी जारी नहीं की जाएगी।

सैन फ्रांसिस्को: एलन मस्क के ट्विटर पर अधिग्रहण के बाद इस माइक्रोब्लॉगिंग साइट में बदलाव का दौर जारी है। कंपनी में छंटनी के बाद मस्क ने ट्विटर को लेकर एक और बड़ा अपडेट साझा किया है। ये अपडेट यूजर्स के लिए है। मस्क ने ट्वीट कर कहा कि अगर कोई पैरोडी अकाउंट है तो उस पर इस बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए, नहीं तो उसे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा।

मस्क ने एक के बाद एक तीन ट्वीट करते हुए कहा कि पहले ट्विटर इसके लिए चेतावनी जारी करता था पर चूकी अब एक व्यापक वेरिफिकेशन प्रोसेस चलाया जा रहा है तो कोई चेतावनी या 'छूट' नहीं दी जाएगी।

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

मस्क ने साथ ही कहा कि ट्विटर को विश्व के बारे में सबसे सटीक सूचना देने वाला बनना चाहिए। यह हमारा मिशन है। उन्होंने कहा कि व्यापक वेरिफिकेशन प्रोसेस पत्रकारिता का लोकतंत्रीकरण करेगा और लोगों की आवाज को सशक्त करेगा

Twitter needs to become by far the most accurate source of information about the world. That’s our mission.