भारतीय रेलवे जल्द पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और वंदे मेट्रो करेगी लॉन्च

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का पहला संस्करण शुरू करेगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) के महाप्रबंधक बीजी माल्या द्वारा बताए गए विवरण के अनुसार, "वंदे भारत के स्लीपर कोच को चालू वित्तीय वर्ष में पेश किया जाएगा, जहां पहली ट्रेन का उत्पादन चल रहा है और मार्च 2024 में शुरू किया जाएगा।"

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भारतीय रेलवे के बेड़े में एक महत्वपूर्ण वृद्धि होंगी, क्योंकि वे यात्रियों को रात भर में इन हाई-स्पीड ट्रेनों पर लंबी दूरी की यात्रा करने की अनुमति देंगी। इसके अलावा, माल्या ने कहा कि आईसीएफ वंदे मेट्रो का भी विकास कर रहा है। वंदे मेट्रो 12 कोच वाली ट्रेन होगी जिसका इस्तेमाल कम दूरी की यात्रा के लिए किया जाएगा। इस ट्रेन के जनवरी 2024 तक शुरू होने की उम्मीद है।

माल्या ने कहा, "हम इस वित्तीय वर्ष के भीतर वंदे का स्लीपर संस्करण लॉन्च करेंगे। हम इसी वित्तीय वर्ष में वंदे मेट्रो भी लॉन्च करेंगे। और हम इस ट्रेन को गैर-वातानुकूलित यात्रियों के लिए लॉन्च करेंगे, जिसे गैर कहा जाता है-एसी पुश-पुल ट्रेन, जिसमें 22 कोच और एक लोकोमोटिव होगा और यह लॉन्च 31 अक्टूबर से पहले होने जा रहा है...,"

