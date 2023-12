Bhajan Lal Sharma Rajasthan CM Oath Ceremony: मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा ने माता-पिता के चरण धोकर लिया आशीर्वाद, देखें वीडियो

Highlights पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूं, राज्य का विकास होना चाहिए। लोगों के आने की संभावना को देखते हुए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं।

Bhajan Lal Sharma Rajasthan CM Oath Ceremony: राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने माता-पिता के चरण धोकर लिया आशीर्वाद लिया। शर्मा की मां गोमती देवी ने कहा कि जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया, मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूं, राज्य का विकास होना चाहिए।

