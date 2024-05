Lok Sabha Election 2024: 'BJP सत्ता में आई, तो SC, ST का आरक्षण खत्म', दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में कहा

Highlights दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस वार्ता में किया ये एक और दावा उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा यही नहीं वो रुके उन्होंने इन 4 मुद्दों पर अपनी बात रखी

Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आने वाले यूपी में सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भाजपा ये चुनाव जीतने में कामयाब हुई, तो सबसे पहले भाजपा संविधान बदलने जा रही है और एससी, एसटी को मिल रहे आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।

इसके साथ उन्होंने तीन मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई, 2025 में रिटायर होंगे और उनके बाद देश के अगले प्रधानमंत्री अमित शाह बनने जा रहे हैं। हालांकि, इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा में खुद पीएम नरेंद्र मोदी नीति को लेकर आए थे कि जो भी 75 वर्ष का होगा, वो सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे देगा। अब देखना होगा कि क्या पीएम मोदी इस बात को फॉलो करते हैं क्या? इस दौरान उनके साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे।

