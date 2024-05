"भारत चंद्रमा पर उतर चुका है, जबकि हम...": पाकिस्तानी सांसद ने कराची में सुविधाओं की कमी पर कही ये बात

By मनाली रस्तोगी | Published: May 16, 2024 07:04 AM

Next

एमक्यूएम-पी नेता सैयद मुस्तफा कमाल ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा कि कराची में 70 लाख और पाकिस्तान में 2.6 करोड़ से अधिक बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।