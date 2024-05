IPL 2024 Points Table Change: 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस बेहाल, अंक तालिका में सबसे नीचे, पंजाब ने राजस्थान को कूटा, प्वाइंट टेबल में बदलाव

Highlights IPL 2024 Points Table: मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम पहले ही दौर से बाहर हो गई। IPL 2024 Points Table: राजस्थान की टीम 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। IPL 2024 Points Table: कोलकाता की टीम 19 अंक के साथ सबसे आगे है।

IPL 2024 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) 2024 में सबसे बुरा हाल 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians Cricket Team) का है। टीम को इस बार केवल जख्म मिला है। कप्तान हटाने के बाद भी कोई राहत नहीं है। एमआई ने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या का कमान सौंपी, लेकिन फुस्स हो गए। टीम ने 13 मैच खेलकर 8 अंक के साथ सबसे निचले पायदान (10वें स्थान पर) पर है। टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो गई है। कल रात पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals Cricket Team) को कूट दिया।

आईपीएल प्वाइंट टेबलः ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 19 (प्लेऑफ की पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16 (प्लेऑफ की दूसरी टीम)

3- चेन्नई सुपर किंग्सः 14

4- सनराइजर्स हैदराबादः 14

5- दिल्ली कैपिटल्सः 14

6-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

7- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

8- गुजरात टाइटंसः 11 (बाहर)

9- पंजाब किंग्सः 10 (बाहर)

10- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)।

