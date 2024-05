Lok Sabha Elections 2024: "नवीन पटनायक के पीछे 'कोई और' चला रहा है ओडिशा की सरकार, लोग अब बदलाव चाहते हैं", अमित शाह ने कहा

Published: May 16, 2024 07:45 AM

अमित शाह ने ओडिशा में एक साथ हो रहे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा कि राज्य के लोग बदलाव चाहते हैं और वो सोचते हैं कि 'कोई और' सरकार चला रहा है।