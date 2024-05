Lok Sabha Elections 2024: "मोदीजी की नजर सिर्फ सत्ता पर रहती है, जिसे कभी सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया था", मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर किया भारी तंज

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 16, 2024 07:10 AM

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर कोई बीजेपी को सत्ता में वापस लाने की कोशिश करेगा तो यह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों और किसानों के साथ धोखा होगा।