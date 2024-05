Swati Maliwal Case Update: 'द्रौपदी की तरह चीरहरण किया गया, शीशमहल अब शोषण महल बन चुका है', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा

Highlights शहजाद पूनावाला ने कहा, शीशमहल अब शोषण महल बन चुका है जो हिंसा स्वाति मालीवाल के साथ हुई वह विभव कुमार ने नहीं बल्कि केजरीवाल ने कराई अरविंद केजरीवाल को न केवल इस्तीफा देना चाहिए बल्कि बताना चाहिए कि क्या यही इनके महिला सशक्तिकरण का मॉडल है

Swati Maliwal Case Update: बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शीशमहल अब शोषण महल बन चुका है। मुख्यमंत्री के सामने राज्यसभा महिला सांसद का द्रौपदी की तरह चीरहरण किया गया और उसपर 72 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 30-32 घंटे बाद संजय सिंह ने एक बयान दिया और जिस व्यक्ति को उन्होंने आरोपी बताया उसे ही सरंक्षण देने का काम किया जाता है।

#WATCH | BJP National Spokesperson Shehzad Poonawalla says, "'Sheeshmahal' has become 'Shoshanmahal' and just like Draupadi's 'cheerharan' took place, Kejriwal was witness to assault and violence on Swati Maliwal, a female Rajya Sabha MP... When the question is asked, Kejriwal… pic.twitter.com/WEej2VHEhw