Sunil Chhetri Retirement: सुनील छेत्री ने की संन्यास की घोषणा, कहा- कुवैत के खिलाफ विश्व कप क्वालीफायर होगा आखिरी मैच

Highlights भारत के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। छेत्री ने कहा कि पिछले 19 वर्षों की स्मृति कर्तव्य, दबाव और अपार खुशी का संयोजन है। छेत्री अपना अंतिम मैच उस शहर में खेलेंगे जहां उन्होंने 19 साल पहले भारत के लिए पदार्पण किया था।

नई दिल्ली: भारत के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरसुनील छेत्री (Sunil Chhetri) ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास (Retirement) की घोषणा कर दी है। 39 वर्षीय छेत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो के माध्यम से घोषणा की, जिसमें उल्लेख किया गया कि 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ भारत का आगामी फीफा विश्व कप क्वालीफायर मैच उनका आखिरी (Last Match) होगा।

छेत्री ने कहा, "पिछले 19 वर्षों की स्मृति कर्तव्य, दबाव और अपार खुशी का संयोजन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देश के लिए इतने सारे खेल खेलूंगा, अच्छे या बुरे लेकिन अब मैंने ऐसा किया लेकिन पिछले डेढ़ दो महीनों में मैंने ऐसा किया। और यह (भावना) बहुत अजीब थी। मैं शायद इस निर्णय की ओर बढ़ रहा था कि यह खेल (कुवैत के खिलाफ) मेरा आखिरी खेल होगा।"

छेत्री का दो दशकों से अधिक का शानदार करियर है। इस प्रतिभाशाली फॉरवर्ड ने न केवल घरेलू लीगों में अपना दबदबा बनाया है बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपना नाम बनाया है। इसे भाग्य का संयोग ही कहें, छेत्री अपना अंतिम मैच उस शहर में खेलेंगे जहां उन्होंने 19 साल पहले भारत के लिए पदार्पण किया था। विश्व कप क्वालीफायर राउंड 3 में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए कुवैत के खिलाफ भारत का मैच जीतना जरूरी है।

वर्तमान में ग्रुप ए में चार मैचों में चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद भारत अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में कतर से भिड़ेगा। केवल शीर्ष दो टीमें ही आगे बढ़ती हैं। सुनील छेत्री ने कहा, "एक दिन ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलता और अक्सर याद रखता हूं जब मैंने पहली बार अपने देश के लिए खेला था, यह अविश्वसनीय था।"

उन्होंने ये भी कहा, "लेकिन एक दिन पहले, उस दिन की सुबह, सुक्खी सर, मेरे पहले राष्ट्रीय टीम के कोच, सुबह मेरे पास आए और उन्होंने कहा, आप शुरू करने जा रहे हैं? मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था यार। मैंने अपनी जर्सी ली, मैंने उस पर कुछ इत्र छिड़का, मुझे नहीं पता क्यों। तो उस दिन, जो कुछ भी हुआ, एक बार उन्होंने मुझे बताया, नाश्ते से लेकर दोपहर के भोजन और खेल तक और मेरे पदार्पण में मेरे पहले गोल से लेकर 80वें मिनट में गोल खाने तक, वह दिन शायद मैं कभी नहीं भूलूंगा और उनमें से एक है मेरी राष्ट्रीय टीम यात्रा के सर्वोत्तम दिन।"

सुनील छेत्री ने आगे कहा, "और जिस क्षण मैंने सबसे पहले खुद से कहा, हां, यह वह खेल है जो मेरा आखिरी होगा, तभी मुझे सब कुछ याद आना शुरू हुआ। यह बहुत अजीब था, मैं इस खेल, उस खेल, इस कोच, उस कोच, उस टीम, उस सदस्य, उस मैदान, उस दूर के मैच, इस अच्छे खेल, उस बुरे खेल, मेरे सभी व्यक्तिगत प्रदर्शनों के बारे में सोचने लगा, सब कुछ आया, सारी झलकियाँ आ गईं। तो जब मैंने तय कर लिया कि यही है, तो यह मेरा आखिरी गेम होगा।"

I'd like to say something... pic.twitter.com/xwXbDi95WV