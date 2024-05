SRH VS GT Score IPL 2024: आज होगा 66वां मैच, गुजरात के सामने प्रतिष्ठा दांव पर, सनराइजर्स की नजरें प्लेऑफ पर, जानें किस स्टेडियम में खेला जाएगा, कब देखें लाइव स्कोर

Highlights Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans, 66th Match jio Live Score IPL 2024 Rajiv Gandhi International Stadium: आज शाम 7 बजे टॉस का आयोजन होगा। Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans, 66th Match jio Live Score IPL 2024 Rajiv Gandhi International Stadium: शाम 7.30 बजे से मैच की शुरुआत है। Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans, 66th Match jio Live Score IPL 2024 Rajiv Gandhi International Stadium: शुभमन गिल के सामने पैट कमिंस है।

Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans, 66th Match jio Live Score IPL 2024 Rajiv Gandhi International Stadium: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) प्लेऑफ की जंग रोमांच पर है। कोलकाता और राजस्थान की टीम पहले ही क्वलीफाई कर चुकी है और अब बचे 2 जगह के लिए 5 टीम में टक्कर है। आज 66वें मैच में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के सामने प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की टीम प्लेऑफ पर नजर गड़ा दी है। हैदराबाद में शाम 7.30 बजे से शुरू हो जाएगा।

एसआरएच बनाम जीटी लाइव स्ट्रीमिंग विवरणः सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के बीच आईपीएल 2024 का मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। दर्शक JioCinema ऐप और वेबसाइट पर SRH बनाम GT आईपीएल 2024 मैच की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं।

एसआरएच बनाम जीटी हेड टू हेडः हैदराबाद और गुजरात का चार बार आमना-सामना हो चुका है। SRH ने एक मुकाबले में जीत हासिल की, जबकि GT तीन मुकाबलों में विजयी रही। सनराइजर्स द्वारा गुजरात के खिलाफ बनाया गया उच्चतम स्कोर 195 है, जबकि SRH के खिलाफ गुजरात का उच्चतम स्कोर 199 है।

Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans, 66th Match jio Live Score IPL 2024 Rajiv Gandhi International Stadium: टीमें:

सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिच क्लासेन (विकेटकीपर), ऐडन मार्करम, अब्दुल समद, नीतिश रेड्डी, शाहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, टी नटराजन, मयंक मार्कंडेय, उमरान मलिक, अनमोलप्रीत सिंह , ग्लेन फिलिप्स, राहुल त्रिपाठी, वाशिंगटन सुंदर, उपेन्द्र यादव, झटवेध सुब्रमण्यन, सनवीर सिंह, विजयकांत व्यासकांत, फजलहक फारूकी, मार्को यानसेन, आकाश महाराज सिंह और मयंक अग्रवाल।

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, रॉबिन मिंज, केन विलियमसन, अभिनव मंधार, बी साई सुदर्शन, दर्शन नालकंडे, विजय शंकर, अजमतुल्लाह उमरजई, शाहरुख खान, जयंत यादव, राहुल तेवतिया, कार्तिक त्यागी, शशांत मिश्रा, स्पेंसर जॉनसन, नूर अहमद, साई किशोर, उमेश यादव, राशिद खान, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा और मानव सुतार।

सनराइजर्स की नजरें प्लेऑफ में जगह बनाने पर, प्रतिष्ठा के लिये खेलेगा गुजरात

प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रख पाने के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद को इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिये बृहस्पतिवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ एक जीत की जरूरत है जबकि गुजरात की टीम प्रतिष्ठा के लिये ही खेलेगी। पैट कमिंस की टीम की नजरें हालांकि शीर्ष दो में जगह पक्की करने पर लगी है।

उन्हें इसके बाद एक मैच और खेलना है और उनका नेट रनरेट भी प्लस 0.406 है । सनराइजर्स के 12 मैचों में 14 अंक है और वह अधिकतम 18 अंक हासिल कर सकती है जिससे शीर्ष दो में उसकी जगह पक्की हो जायेगी। इस मुकाबले से पहले सनराइजर्स को एक सप्ताह का ब्रेक मिला है जिससे वे तरोताजा होकर मैदान पर लौटेंगे।

हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने 166 रन का लक्ष्य दस विकेट बाकी रहते 9.4 ओवर में ही हासिल कर

इसके अलावा आठ मई को लखनऊ सुपर जाइंट्स पर रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद उसके हौसले वैसे भी बुलंद है। गेंदबाजों ने लखनऊ को कम स्कोर पर रोका तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने 166 रन का लक्ष्य दस विकेट बाकी रहते 9.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। सनराइजर्स ने इस सत्र में जहां अविश्वसनीय स्कोर बनाये हैं तो शर्मनाक पराजय भी झेली है।

गुजरात ने उसे टूर्नामेंट में सात विकेट से हराया था । पिछले पांच मैचों में से तीन में उसे पराजय झेलनी पड़ी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उसे 35 रन से , चेन्नई सुपर किंग्स ने 78 और मुंबई इंडियंस ने सात विकेट से हराया। 2016 की चैम्पियन टीम बल्लेबाजी में हेड और शर्मा पर बुरी तरह निर्भर है।

मुंबई इंडियंस के पास लौटने के बाद गुजरात की टीम में संतुलन नजर नहीं आया

उनके नाकाम रहने पर उसकी पारी लड़खड़ा जाती है लिहाजा नीतिश रेड्डी, हेनरिच क्लासेन और अब्दुल समद को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। दूसरी ओर 13 में से सिर्फ पांच मैच जीत सकी गुजरात के 11 अंक ही हैं और वह जीत के साथ विदा लेना चाहेगी। पूर्व कप्तान हार्दिक पंड्या के इस सत्र में मुंबई इंडियंस के पास लौटने के बाद गुजरात की टीम में संतुलन नजर नहीं आया।

पंड्या ने 2022 की खिताबी जीत और पिछले साल फाइनल तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई थी। चोट के कारण मोहम्मद शमी के पूरे सत्र से बाहर होने का खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पिछला मैच बारिश में धुल गया।

लेकिन गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले तीन ओवर में तीन विकेट लेकर उम्मीद जगाई थी। बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल और बी साई सुदर्शन पर एक बार फिर अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी होगी। डेविड मिलर इस सत्र में फॉर्म में नहीं दिखे लेकिन आखिरी मैच में वह उपयोगी पारी खेलना चाहेंगे।