Chief Minister of Rajasthan: दीया सिंह और प्रेमचंद बैरवां नए उपमुख्यमंत्री, राजस्थान में भी दो होंगे डिप्टी सीएम, जानें विधानसभा अध्यक्ष कौन!

Highlights पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। मौके पर पूर्व मुख्यंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की यहां हुई बैठक में यह घोषणा की गई।

Chief Minister of Rajasthan: बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया है। दीया सिंह और प्रेमचंद बैरवां डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। वासुदेव देवनानी राजस्थान के नए स्पीकर होंगे। पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे।

#WATCH | BJP names Bhajanlal Sharma as the new Chief Minister of Rajasthan pic.twitter.com/j3awHnmH7k — ANI (@ANI) December 12, 2023

विधायक प्रेमचंद बैरवां व दीया कुमारी को राजस्थान का उपमुख्यमंत्री नामित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने यहां यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। इससे पहले, विधायक दल की बैठक में पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया।

#WATCH | "Bhajanlal Sharma has been elected as the leader of the Rajasthan BJP Legislature Party. There will be two Deputy CMs- Diya Singh and Dr. Prem Chand Bairwa. Vasudev Devnani to be the Speaker," says BJP central observer for Rajasthan, Rajnath Singh pic.twitter.com/XyqGKDo40o — ANI (@ANI) December 12, 2023

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की यहां हुई बैठक में यह घोषणा की गई। शर्मा सांगानेर से विधायक हैं। वह भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में शामिल होने आए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में उनके नाम की घोषणा की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रहीं।

#WATCH | BJP MLA Bhajanlal Sharma is the new Chief Minister of Rajasthan pic.twitter.com/vLQoEWsQuV — ANI (@ANI) December 12, 2023

BJP leader Bhajanlal Sharma to be the new Chief Minister of Rajasthan. pic.twitter.com/72cYEd8u94 — ANI (@ANI) December 12, 2023

#WATCH | Rajasthan CM-designate Bhajanlal Sharma garlanded after BJP picks him for the CM post, in Jaipur pic.twitter.com/rcwibk9fDd — ANI (@ANI) December 12, 2023

